Ferrari ambitionne de défier Mercedes avec sa nouvelle voiture SF90

Ferrari a dévoilé sa nouvelle voiture en vue de la saison 2019 de Formule 1, une monoplace qui, espère-t-on, pourra enfin mettre fin à une longue disette sans championnat.

Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, et les pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc étaient présents sur scène pour la présentation de la voiture, nommée SF90 pour souligner le 90e anniversaire du constructeur italien en 2019. Le président de Ferrari, John Elkann, et le chef de la direction, Louis Camilleri, se sont joints à eux.

« La voiture dispose des dernières technologies de pointe, elle reflète les nouvelles réglementations de la saison et elle est le fruit de l’énorme travail et du talent de chacun au sein de la Scuderia », a affirmé Camilleri.

La nouvelle voiture arbore le rouge Ferrari classique, avec des touches de noir et à peine de blanc.

« Je suis vraiment excité et j’ai hâte de l’essayer, a mentionné Vettel. J’attends avec impatience cette année. Je pense que l’équipe est sur la bonne voie et j’espère que nous pourrons continuer à nous améliorer. »

Vettel a remporté les deux premières courses de la saison 2018 et s’est assuré la position de tête de trois des quatre premières, mais les performances de l’écurie ont décliné au cours de l’année, permettant à Mercedes de remporter un cinquième titre des pilotes d’affilée grâce à Lewis Hamilton.

Ferrari n’a pas remporté de titre depuis sa conquête du titre des constructeurs en 2008, tandis que Kimi Räikkönen a remporté le titre des pilotes en 2007.

« La saison dernière a été notre meilleure des dix dernières années, mais nous n’avons pas atteint nos objectifs, a reconnu Camilleri. Un tel échec n’est jamais facile à avaler, mais je vous assure que nous envisageons l’avenir avec détermination. »

Vettel en sera à sa cinquième saison avec Ferrari et il s’agira de la première de Leclerc, qui remplace Räikkönen.

« Je suis extrêmement excité d’entreprendre cette nouvelle aventure, a confié Leclerc. C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est une journée chargée d’émotions pour moi. »

Binotto a également été promu au poste de directeur technique, succédant à Maurizio Arrivabene.

La saison débutera le 17 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie à Melbourne.