QS refuse que Québec aide financièrement au retour des Expos

Québec solidaire a déposé jeudi une motion à l’Assemblée nationale afin de prier le gouvernement Legault de ne pas investir de fonds publics dans l’éventuel retour des Expos. La motion a été adoptée sans débat. « On est pour et favorables au retour des Expos à Montréal. On pense que ce serait une bonne chose s’il y a une demande. [...] Mais on veut demander au gouvernement de s’engager à ne pas engager de fonds publics dans une telle aventure, parce qu’on pense que le baseball est une business privée et rentable qui devrait fonctionner selon les termes de l’entreprise privée », a indiqué le député de Rosemont, Vincent Marissal.