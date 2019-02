Coupe Davis: le Canada bénéficie d’un tirage favorable en vue de la 1re ronde

Le Canada n’aura pas à affronter l’un des joueurs actuellement situés dans le top 8 du classement mondial de tennis masculin lors de la première ronde du nouveau format des finales de la Coupe Davis, du 18 au 24 novembre.

Lors du tirage effectué jeudi, le Canada, 13e au monde, s’est retrouvé dans le groupe F, en compagnie des États-Unis, classés 6e, et de l’Italie, qui vient en 10e position.

Pour l’instant, le meilleur joueur du groupe dans lequel évoluera le Canada est John Isner (9e), des États-Unis. Milos Raonic vient au 14e rang, tandis que l’Italien Fabio Fognini se classe 15e.

« Ce sera ardu, car toutes les équipes qualifiées pour les finales sont très fortes. Il n’y a pas d’adversaires plus faibles. Dans notre groupe, les États-Unis et l’Italie comptent d’excellents joueurs en simple et en double », a déclaré le capitaine de l’équipe canadienne, Frank Dancevic, à la suite du tirage.

« Si nous voulons nous rendre loin dans la compétition, tous nos meilleurs joueurs devront être de la partie. Nous sommes passés si près du but dans le passé en accédant à la demi-finale ; la prochaine étape est de remporter les grands honneurs. Je crois que nous avons les joueurs et la puissance pour le faire. Nous avons un bon mélange de jeunes loups et de joueurs aguerris, et c’est une bonne combinaison pour nous rendre loin », a ajouté Dancevic.

Dans le cadre de ce tirage, chacune des nations du top 6 était placée dans l’un des six groupes, avant un tirage des pays classés entre les 7e et 12e échelons et un autre, pour les pays occupant les rangs 13 à 18 inclusivement.

Les vainqueurs des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (selon le nombre de victoires, puis le pourcentage de manches et de jeux gagnés/perdus) se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu le vendredi. Si le Canada termine au premier rang de son groupe, il affrontera le gagnant du Groupe D en quarts de finale.

Les demi-finales seront présentées le samedi, tandis que la finale aura lieu le dimanche 24 novembre. Chacune de ces rencontres sera constituée de deux matchs de simple et d’un match de double, disputés au meilleur de trois manches.

Les pays qui se rendront jusqu’en demi-finale se qualifieront automatiquement pour la finale de la Coupe Davis de 2020.

L’équipe canadienne a assuré sa qualification pour la finale de la Coupe Davis en prenant la mesure de la Slovaquie 3-2, les 1er et 2 février derniers, malgré l’absence de Milos Raonic.

Lors de ce triomphe, Denis Shapovalov a remporté ses deux duels de simple alors que Félix Auger-Aliassime a signé une victoire importante lors du match décisif.