Les Jeux du Canada servent de terreau au développement de futures vedettes

Posez-leur une question au sujet des Jeux du Canada et des joueurs de la Ligue nationale de hockey deviendront soudainement fébriles.

« Ç’a été l’une des premières occasions où on s’est vu offrir de l’équipement gratuit », a relaté Patrick Marleau, le vétéran joueur d’avant des Maple Leafs de Toronto.

L’attaquant Sam Reinhart, des Sabres de Buffalo, s’est rappelé le jour où lui et ses coéquipiers de la Colombie-Britannique étaient tellement en liesse après avoir gagné la médaille d’or au tournoi de hockey des Jeux du Canada en 2011, à Halifax, qu’ils ont été incapables de dormir.

« On a fini par passer une nuit blanche », a confié Reinhart.

Le défenseur Travis Hamonic, des Flames de Calgary, a participé à la finale avec la délégation du Manitoba lors des Jeux de 2007 à Whitehorse. L’y attendait alors une équipe ontarienne bourrée de talent, qui regroupait de futures vedettes de la LNH comme Steven Stamkos, Nazem Kadri, Alex Pietrangelo, Adam Henrique et Michael Del Zotto.

« C’est comme si nous avions formé une miniéquipe d’étoiles », a noté Kadri.

Lorsqu’on examine la liste d’athlètes ayant vécu les Jeux du Canada, on retrouve des dizaines et des dizaines de noms prestigieux, qu’il s’agisse d’anciens joueurs de la LNH ou de champions olympiques et paralympiques. Sidney Crosby (2003), Cindy Klassen (1995, 2001), Jennifer Heil (1999), Hayley Wickenheiser (1991) et Catriona Le May Doan (1983, 1987) n’en sont que quelques-uns.

Ce terreau propice au développement de futures vedettes sera de nouveau accessible alors que plus de 3600 athlètes et entraîneurs, répartis dans 19 disciplines sportives, se retrouveront à Red Deer, en Alberta, au cours du week-end et jusqu’au 3 mars. La cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi.

Les premiers Jeux du Canada ont eu lieu en 1967 à Québec, et l’une des vedettes a été le patineur artistique Toller Cranston, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1976 à Innsbruck, en Autriche.

Le hockey féminin a été présenté aux Jeux du Canada pour la première fois en 1991. Gina Kingsbury, double médaillée d’or olympique et nouvelle directrice générale des équipes nationales féminines de Hockey Canada, était âgée de 13 ans lorsqu’elle a porté les couleurs d’Équipe Québec en 1995 à Grande Prairie, en Alberta. Elle en a à nouveau fait partie quatre ans plus tard à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Les Jeux du Canada, je les place au même niveau que mes Jeux olympiques, raconte Kingsbury. Pouvoir jouer dans un contexte semblable à celui des Jeux olympiques, où vous représentez votre province, assistez à d’autres sports, faites partie d’un groupe plus grand que votre seule équipe de hockey, c’est énorme. L’impact est encore plus important lorsque vous avez 13 ou 15 ans. Ça vous laisse une marque indélébile. »

Marleau, un vétéran de vingt saisons dans la LNH et double médaillé d’or aux Jeux olympiques, avait aidé la Saskatchewan à monter sur la plus haute marche du podium en 1995.

« Ç’a été une grande expérience pour moi. Faire partie de cette équipe, être entouré de tous ces joueurs que l’on affrontait partout en Saskatchewan, et former un groupe homogène. C’est probablement la première équipe pour laquelle j’ai évolué et où tout le monde avait acheté le système et l’avait mis en pratique à la perfection. »

Le May Doan, elle aussi double médaillée olympique, était une patineuse de vitesse de 12 ans lorsqu’elle a représenté la Saskatchewan sur courte piste à ses premiers de trois Jeux du Canada, en 1983, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« J’ai encore tous mes uniformes d’Équipe Saskatchewan. Je ne me suis débarrassée de rien », confie Le May Doan, qui a également participé à la version estivale du Canada, en athlétisme, en 1993.