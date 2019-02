Les Alouettes recrutent le demi à l’attaque Jeremiah Johnson

Les Alouettes de Montréal ont ajouté un demi offensif à leur formation en offrant un contrat d’un an à Jeremiah Johnson. Le footballeur de cinq pieds neuf et de 209 livres a disputé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football, dont les trois dernières avec les Lions de la Colombie-Britannique. En carrière, Johnson a disputé 61 rencontres dans le circuit Ambrosie, portant le ballon 572 fois pour 3151 verges et 55 touchés, en plus de capter 162 passes pour 1415 verges et cinq touchés.