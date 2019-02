Baseball: la route vers les Olympiques passera par Séoul pour le Canada

Mexico — La route de l’équipe canadienne de baseball vers les Jeux olympiques de Tokyo passera par Séoul, en Corée du Sud. La Confédération mondiale de baseball et de softball (WBSC) a annoncé mercredi les sites et les groupes pour le tournoi Premier12, l’une des qualifications en vue des JO de 2020. Classé 10e, le Canada se retrouve dans le groupe C en compagnie de la Corée du Sud (no 3), de Cuba (5) et de l’Australie (7e). Les matchs auront lieu du 2 au 17 novembre au Gocheok Sky Dome de Séoul. Les deux meilleures équipes de chacun des trois groupes à l’issue du tournoi à la ronde passeront à l’étape suivante, disputée au Tokyo Dome.