Québec accorde 17 millions pour les Jeux de la francophonie

Québec — Le gouvernement Legault s’engage à financer à hauteur de 17 millions d’éventuels Jeux de la francophonie à Sherbrooke en 2021, mais refile la plus large part de l’addition au fédéral. C’est ce qu’a confirmé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, en point de presse mercredi au terme de la séance du Conseil des ministres à Québec. La facture totale est estimée à plus de 80 millions selon certains scénarios, donc il reviendrait au gouvernement fédéral d’éponger le solde restant. Pour sa part, la Ville de Sherbrooke se dit prête à participer à hauteur d’un peu plus de 5 millions.