Canadien-Predators: Shea Weber disputera un 900e match dans la LNH

Le hasard fait parfois bien les choses et il est naturel que le défenseur du Canadien Shea Weber retrouve son ancienne formation jeudi, quand il disputera un 900e match dans la LNH.

Sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2003 par les Predators de Nashville, 49e au total, Weber deviendra le 19e joueur de cette cuvée à atteindre le plateau des 900 rencontres dans le circuit Bettman. Il en a joué 763 dans l’uniforme des Predators, ce qui le place au deuxième rang dans l’histoire de l’équipe.

Weber est toutefois maintenant bien enraciné chez le Canadien, plus de deux ans et demi après la transaction qui a envoyé P.K. Subban aux Predators en retour du défenseur format géant. Aujourd’hui capitaine du Tricolore, Weber est le grand meneur de l’équipe.

« En étant capitaine, c’est son vestiaire », a affirmé plus tôt cette semaine l’entraîneur-chef Claude Julien au sujet de Weber, après avoir insisté pour rappeler que ses propos n’enlevaient rien au capitaine précédent, Max Pacioretty. « Il est respecté. Il avait déjà été capitaine et il sait comment gérer ce rôle. »

« Shea a fait un travail exceptionnel avec l’équipe, non seulement comme groupe, mais aussi pour inclure les jeunes joueurs, pour s’assurer qu’ils sentent qu’ils font partie de l’équipe et qu’ils ne sont pas de simples recrues. Il est aussi quelqu’un qui croit en ce que les entraîneurs essaient d’accomplir. Quand nous quittons le vestiaire, il a la responsabilité de s’assurer que le message est compris et que les joueurs le respectent. »

Impact

Son impact sur la patinoire se fait aussi ressentir. Le Canadien présentait une fiche de 11-8-5 avant que Weber effectue un retour au jeu le 27 novembre après s’être remis d’opérations à un pied et à un genou. La troupe de Julien affiche depuis un dossier de 20-10-2, alors que Weber a récolté neuf buts et 12 aides.

Ses 21 points en 32 rencontres depuis le 27 novembre le classent au 17e rang du circuit Bettman parmi les défenseurs, à égalité notamment avec son coéquipier Jeff Petry. Weber présente aussi un différentiel de plus-16 depuis cette date, ce qui le place quatrième parmi les défenseurs du circuit à ce chapitre depuis son retour au jeu.

Mené par son capitaine, le Tricolore traverse une séquence de 8-1-2 en 11 sorties, incluant une victoire et un revers en prolongation face aux Jets de Winnipeg et aux Maple Leafs de Toronto à ses deux dernières rencontres. La tâche ne sera pas plus facile face aux Predators, deuxièmes dans la section Centrale, à quatre points des Jets, puis samedi face au Lightning de Tampa Bay, qui file vers le trophée des Présidents.

« Ce sont quatre équipes [les Jets, les Maple Leafs, les Predators et le Lightning] qui pensent pouvoir gagner la Coupe Stanley, a rappelé le centre Phillip Danault. Les Predators représentent un autre gros défi. Ils sont particulièrement bons à domicile. Mais avec de nouveaux joueurs, ce sera excitant. »

Les attaquants Nate Thompson et Dale Weise devraient disputer un premier match avec le Canadien depuis les transactions qui les ont sortis respectivement de Los Angeles et Philadelphie. De son côté, le défenseur Christian Folin, acquis des Flyers en compagnie de Weise, devra vraisemblablement attendre son tour avant de faire ses débuts dans son nouvel uniforme.

« Marc [Bergevin] est allé les chercher un peu avant la date limite des échanges, ça va leur donner un peu plus de temps pour trouver leurs repères, a ajouté Danault. Ce n’est pas toujours évident quand vous arrivez avec une nouvelle équipe tard en février. Je crois que c’était le bon moment et j’ai hâte de voir comment ils vont s’intégrer. »

Peu importe qui sera envoyé dans la mêlée face aux Predators, Julien s’attend pour sa part à un engagement complet de ses joueurs pour leur capitaine.

« J’ai bon espoir que les gars l’aiment assez pour tout donner et gagner son 900e match, a-t-il dit. J’espère qu’ils vont tout laisser sur la glace et lui offrir un match dont il se souviendra longtemps. »