Les Alouettes s’entendent avec deux de leurs vétérans

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Les Alouettes pourront compter sur le retour de deux vétérans de plus en 2019. L’ailier défensif John Bowman sera de retour pour une 14e saison à Montréal et le receveur de passes B.J. Cunningham a renoncé à l’autonomie complète et paraphé une nouvelle entente de deux saisons avec l’équipe. Bowman a signé une entente de deux saisons mardi, quelques heures avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football. Meneur de l’histoire de l’équipe avec 126 sacs, le footballeur de 36 ans occupe le septième rang de tous les temps dans la LCF à ce chapitre. Quant à Cunningham, il en sera à une cinquième saison à Montréal. En 2018, le footballeur de 29 ans a terminé au deuxième rang chez les Alouettes avec 631 verges de gain sur 52 attrapés, en plus d’inscrire 3 majeurs en 14 rencontres.