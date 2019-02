NBA: Chris Boucher promu par les Raptors

Toronto — Le Québécois Chris Boucher a eu droit à une promotion. Les Raptors de Toronto ont annoncé dimanche que le club avait consenti à Boucher un contrat à un seul volet. Les termes de l’entente n’ont cependant pas été dévoilés. L’ailier fort de six pieds et 10 pouces avait accepté en octobre dernier une offre à deux volets des Raptors, à titre de joueur autonome. Il a depuis fait la navette entre le grand club et les Raptors 905, l’équipe affiliée de la G League. Boucher a maintenu une moyenne de 3,9 points, 1,8 rebond et 5,6 minutes de jeu en 16 matchs avec les Raptors cette saison. En 23 matchs dans l’uniforme des Raptors 905, le Montréalais a récolté en moyenne 27,6 points, 11,1 rebonds et a joué en moyenne 33,5 minutes.