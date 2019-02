LNH: les Ducks d’Anaheim congédient l’entraîneur-chef Randy Carlyle

Photo: Bruce Bennett / Getty Images / AFP

Anaheim — Traversant une séquence misérable, les Ducks d’Anaheim ont annoncé le congédiement de l’entraîneur Randy Carlyle, dimanche. Les Ducks ont perdu sept matchs d’affilée ; ils ont également subi 19 revers à leurs 21 derniers matchs. La récente glissade est sévère, les Ducks ayant été surclassés 37-8 pour les buts, depuis sept matchs. Derrière le banc se trouvera Bob Murray, qui remplace Carlyle par intérim. Murray est aussi le directeur général des Ducks. Un nouvel entraîneur-chef sera embauché après la saison. Carlyle est l’entraîneur comptant le plus de victoires dans l’histoire des Ducks. Il était en poste quand l’équipe a remporté la Coupe Stanley, en 2007. Sous sa gouverne, Anaheim s’est aussi rendu en finale de l’Ouest en 2006 et en 2017. Sa fiche globale est de 384-256-96, en 736 matchs. « Nous remercions Randy pour tout ce qu’il a fait pour l’organisation, a dit Murray. Il a accompli tant de choses. Des décisions difficiles doivent être prises lorsque les temps sont durs, et notre niveau de jeu a de toute évidence été inacceptable. Nous avons une tradition de succès et nous devons reprendre cette voie. »