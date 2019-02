Coupe du monde de patinage de vitesse: le Canada obtient trois médailles de bronze à Turin

Cédrik Blais, Kim Boutin et Steven Dubois ont mérité une médaille de bronze, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste disputée à Turin, en Italie.

Quatrième à franchir la ligne d’arrivée de la finale du 500 mètres, Blais a finalement hérité de la troisième place lorsque son coéquipier Samuel Girard a été pénalisé pour l’avoir poussé par derrière, provoquant la chute du patineur de Châteauguay.

Le Sud-Coréen Dae Heon Hwang est monté sur la plus haute marche du podium et le Hongrois Shaolin Sandor Liu a obtenu l’argent.

« Je suis content d’avoir pris part à la finale et d’avoir remporté une médaille, a confié Blais. Mais c’est dommage de l’avoir obtenue comme ça. Il y a eu un accrochage avec le cône puis Samuel Girard est passé par l’intérieur. Mais c’est ça le courte piste, on ne peut pas tout contrôler. »

Kim Boutin, de Sherbrooke, a conclu le 500 mètres en 44,184 secondes, derrière la favorite de la foule, l’Italienne Martina Valcepina, et la meneuse au classement de la Coupe du monde, la Polonaise Natalia Maliszewska.

Il s’agit de la seule distance où Boutin n’avait pas encore remporté une médaille cette saison.

« Il y a eu beaucoup d’action dans cette course, a analysé Boutin. Les filles sont parties rapidement, il m’a donc fallu être en bonne forme et prendre les bonnes décisions pendant la course. »

Dubois, de Lachenaie, s’est pour sa part frayé un chemin jusqu’au podium au travers d’un peloton de 10 patineurs en finale du 1500m messieurs. Le Sud-Coréen Kim Gun Woo a décroché sa troisième médaille d’or de suite sur cette distance, tandis que son compatriote Hong Kyung Hwan a fini deuxième.

« Aujourd’hui, mon objectif était la médaille d’or, mais je ne suis pas déçu, a affirmé Dubois, 21 ans, qui se trouve maintenant au deuxième rang au classement général de la Coupe du monde au 1500m. Avoir 10 patineurs dans la finale, ç’a un peu compliqué les choses. »

Le relais mixte canadien s’est qualifié pour la finale de dimanche après avoir remporté sa demi-finale tandis qu’une pénalité imposée au relais féminin a mis fin à ses espoirs de médaille. Le relais masculin a été éliminé la veille en terminant troisième de sa course en quarts de finale.