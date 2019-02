Tous les yeux seront tournés vers Vladimir Guerrero fils au camp des Jays

Il y a un frappeur de puissance que tout le monde souhaite voir au camp des Blue Jays de Toronto cette saison, bien qu’il ait peu de chances de percer la formation pour le début de la saison.

Malgré tout, les partisans ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps avant que Vladimir Guerrero fils et ses bombes ne percent en permanence la formation partante des Jays, en reconstruction.

Né à Montréal, où son père a amorcé la carrière qui l’a mené au Temple de la renommée, Guerrero fils s’apprête à charmer une autre ville canadienne.

Embauché à titre de joueur autonome par les Blue Jays en 2015, le jeune Guerrero aura 20 ans le 16 mars. Massif et large d’épaules, il possède pratiquement la même position au marbre et le même élan explosif que ceux de son père. Le fils a malmené les balles à tous les niveaux où il est passé, flirtant même avec une moyenne de ,400 au AA en 2018, avant de subir une blessure au genou en juin. À son retour en juillet, les Jays l’ont promu au niveau AAA. Il a terminé la campagne avec une moyenne de ,381 avec 20 circuits et 77 points produits en 91 matchs au total.

Il évolue au troisième but et son gant n’est pas aussi fiable que son bâton. Les Jays pourraient bien retarder son arrivée de quelques semaines afin de s’assurer de compter sur ses services pour une septième saison avant qu’il ait droit à l’autonomie complète.

Pour l’instant, Guerrero fils ne côtoiera ses futurs coéquipiers qu’au camp d’entraînement, donnant un avant-goût des années à venir.

Par ailleurs, le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, a indiqué que la règle du frappeur désigné à la Ligue nationale est trop compliquée pour être mise en place dès 2019. Ce changement sera discuté dans le cadre du renouvellement de la convention collective.

L’entente actuelle vient à échéance à la conclusion de la saison 2021, mais la MLB serait ouverte à ce que des changements soient apportés à titre de prolongation de l’entente en cours.