Wendy Holdener conserve son titre au combiné alpin des mondiaux de ski

Are — Wendy Holdener a conservé son titre au combiné alpin des championnats du monde de ski en devançant Petra Vlhova de trois centièmes de seconde. Holdener, qui a également remporté l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’an dernier, a maintenant remporté la médaille d’or à trois championnats majeurs consécutifs. Elle est la cinquième femme à remporter deux titres mondiaux consécutifs au combiné. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a terminé troisième, à 0,45 seconde de Holdener. Tout semblait en place pour permettre à Holdener de conserver son titre puisque ses deux plus sérieuses rivales — Mikaela Shiffrin et Michelle Gisin — n’ont pas pris part à la compétition. Shiffrin, qui a remporté le super-G mardi, a fait l’impasse sur cette épreuve pour garder son énergie en vue du slalom géant et du slalom la semaine prochaine, tandis que Gison est à l’écart de la compétition à cause d’une blessure au genou. La Canadienne Roni Remme s’est retrouvée sous les projecteurs en partant 3e du slalom et s’est maintenue en tête jusqu’à ce que Vlhova, huitième après la descente, la déloge. Elle s’est finalement classée 5e. Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a terminé au 14e rang.