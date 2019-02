Denis Shapovalov subit l’élimination en quarts de finale à Montpellier

Photo: Andy Brownbill Associated Press

Montpellier — Le Canadien Denis Shapovalov a subi l’élimination en quarts de finale de l’Omnium Sud de la France, présenté à Montpellier, s’inclinant 7-5, 7-6 (4) face au Français Pierre-Hugues Herbert, septième tête de série à Montpellier, a tiré avantage de l’efficacité de son service, gagnant 84 % des points sur sa première balle et 62 % sur sa deuxième. Il a obtenu deux bris aux dépens de Shapovalov et il en a concédé un. Les deux joueurs ont totalisé quatre as. Shapovalov, classé au 25e rang mondial, était la troisième tête de série à ce tournoi et il a vaincu en deuxième ronde l’Espagnol Marcel Granollers, jeudi. Herbert a rendez-vous avec le vétéran Tomas Berdych en demi-finales, samedi.