Le Canadien s’impose face aux Jets en l’emportant 5-2

Jonathan Drouin a une fois de plus été étincelant, récoltant quatre points, et le Canadien de Montréal s’est imposé 5-2 face aux Jets de Winnipeg, jeudi soir.

Drouin a d’abord nivelé la marque en enfilant l’aiguille en première période et il est revenu en force au deuxième engagement, faisant bouger les cordages après seulement 43 secondes pour donner les devants 2-1 au Canadien.

L’attaquant a par la suite ajouté deux points à sa fiche, se faisant complice des buts de Shea Weber et de Jesperi Kotkaniemi au troisième engagement.

Phillip Danault a également touché la cible pour le Canadien (30-18-6), qui a amorcé en force sa séquence de quatre matchs face à des équipes dominantes de la LNH.

Il s’agissait du quatrième but de Kotkaniemi en autant de rencontres et son 10e depuis le début de sa saison recrue.

Carey Price a repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers lui et a récolté une septième victoire d’affilée.

Mark Scheifele et Brendan Lemieux ont répliqué du côté des Jets (34-16-3), qui ont encaissé un second revers d’affilée après s’être inclinés en prolongation devant les Sharks de San Jose, mardi.

Connor Hellebuyck a effectué 48 arrêts.

Le défenseur Dustin Byfuglien était de retour dans la formation des Jets après avoir raté les 15 dernières rencontres de l’équipe à la suite d’une blessure au bas du corps.

Le Canadien a amorcé la rencontre en force et a montré quelques bonnes séquences avant d’encaisser le premier but. Les Jets ont profité d’un mauvais changement pour prendre les devants, grâce au 27e but de Scheifele, lors d’une descente à deux contre un.

Le Tricolore a toutefois retraité au vestiaire avec un pointage égal de 1-1, après que Drouin eut inscrit son premier but de la rencontre, moins de trois minutes après celui des Jets.

Si le long congé du Canadien a semblé être bénéfique pour quelques joueurs, ça semble être d’autant plus vrai dans le cas de Drouin : il a amassé neuf points lors des trois derniers matchs.

Le Canadien a dominé au chapitre des tirs, dirigeant 19 rondelles vers le filet adverse lors des 20 premières minutes de jeu. Le manège s’est répété au deuxième engagement, alors que la troupe de Claude Julien a lancé 18 fois en direction de Hellebuyck.

Malgré les nombreuses chances répétées obtenues par le premier trio (piloté par Danault) et par le défenseur Victor Mete au deuxième tiers, seul Drouin a été en mesure de percer la garde de Hellebuyck.

En troisième période, Weber a permis au Tricolore de se souffler un peu en creusant un écart de deux buts grâce à un superbe boulet de canon décoché de la pointe, à 4:02. Danault a soulevé la foule en marquant son deuxième but en autant de match, quelques instants avant que Kotkaniemi ne fasse exploser les décibels dans l’amphithéâtre.

À sa première visite à Montréal, Brendan Lemieux, fils de Claude Lemieux, a battu Price, avec 51,6 secondes au cadran dans le match.

Le Canadien sera de retour devant ses partisans samedi soir, pour y affronter les Maple Leafs de Toronto.