Patinage de vitesse: les Canadiennes décrochent l’argent au sprint aux Mondiaux

Inzell, Allemagne — Le Canada a décroché la médaille d’argent au sprint par équipes féminin, jeudi, en patinage de vitesse longue piste aux Championnats du monde des distances individuelles d’Inzell, en Allemagne. Heather McLean, de Winnipeg, Kaylin Irvine, de Calgary, et Kali Christ, de Regina, en Saskatchewan, ont terminé l’épreuve en 1 min 27,215 s. Elles ont concédé 0,92 seconde aux championnes, les Hollandaises. Le podium a été complété par la Russie, à cinq centièmes de seconde plus loin. Il s’agissait de la première médaille canadienne à ces Mondiaux des distances individuelles. Du côté masculin, les Pays-Bas ont remporté le sprint par équipes en 1 min 19,053 s. Ils ont devancé la Corée du Sud et la Russie, dans l’ordre. Le Canada n’a pas pris part à cette épreuve. Par ailleurs, Isabelle Weidemann, d’Ottawa, fut la meilleure patineuse canadienne au 3000 m en vertu de sa septième place, à 4,58 secondes. La Québécoise Valérie Maltais, de La Baie, a fini 12e, tandis qu’Ivanie Blondin, d’Ottawa, a été disqualifiée. La compétition se poursuivra vendredi avec les 500 m masculin et féminin, ainsi que les poursuites par équipes. Les 1000 m masculin et féminin, de même que le 5000 m féminin et le 10 000 m masculin, auront lieu samedi, suivis des 1500 m masculin et féminin et des départs de groupe dimanche.