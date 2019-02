Jacques Chapdelaine dirigera l’attaque des Argonauts

Toronto — Les Argonauts de Toronto ont dévoilé l’équipe d’entraîneurs qui appuiera l’entraîneur-chef et coordonnateur en défense Corey Chamblin, et le nom de l’ex-patron des Alouettes de Montréal Jacques Chapdelaine s’y retrouve. Chapdelaine sera le coordonnateur à l’attaque et l’entraîneur des quarts-arrière des Argonauts. Il s’agit de son premier bouleau dans la LCF depuis qu’il a été congédié par les Alouettes, en 2017. Il s’agit de son deuxième passage à Toronto, lui qui avait été entraîneur des unités spéciales et des receveurs de passes en 1992. Le Sherbrookois de 57 ans compte 28 années d’expérience du côté offensif, dont 17 dans la Ligue canadienne, et 7 années comme entraîneur-chef. Choix de premier tour des Lions de la Colombie-Britannique en 1983, Chapdelaine a également joué sept saisons dans la LCF comme receveur de passes avec les Lions, les Alouettes, les Tiger-Cats de Hamilton et les Stampeders de Calgary. Les autres entraîneurs des Argonauts sont Cory McDiarmid (coordonnateur des unités spéciales), Wendell Avery (receveurs), Justin Poindexter (demis offensifs), Dan Dorazio (ligne offensive), Tyron Brackenridge (demis défensifs), Kevin Eiben (secondeurs), Kerry Locklin et Carey Bailey (ligne défensive), ainsi que Dave Jackson (adjoint aux unités spéciales).