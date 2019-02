Burov et Ramanouskaya s’imposent en saut acrobatique

Park City — Le Russe Maxim Burov et la Bélarusse Aliaksandra Ramanouskaya ont remporté mercredi l’épreuve de saut aux Mondiaux de ski freestyle et de snowboard, disputés à Park City dans l’Utah. Leader du classement de la Coupe du monde, Burov, 20 ans, a obtenu un score de 130,09, devançant l’Ukrainien Oleksandr Abramenko (126,24), champion olympique en titre, et le Suisse Noé Roth (125,22). Chez les dames, Ramanouskaya s’est imposée avec un score de 113,18 devant la Russe Liubov Nikitina et la Chinoise Xu Mengtao, toutes deux créditées de 89,88 et départagées par leurs notes dans les deux premières catégories jugées (amplitude du saut et forme).