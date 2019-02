L’Impact l’emporte 2-0 contre Nashville lors de son deuxième match préparatoire

Bradenton — L’Impact de Montréal a terminé la première portion de son camp d’entraînement en l’emportant 2-0 aux dépens du Nashville SC mercredi, au IMG Academy. Le défenseur Zakaria Diallo et l’attaquant Harry Novillo ont marqué en deuxième demie (71e et 80e minutes). Diallo a récupéré le ballon à la ligne médiane, a éliminé un défenseur et a couru au milieu de terrain. Son tir bas et puissant a trompé la vigilance du gardien adverse à sa droite. Neuf minutes plus tard, Ken Krolicki, du flanc droit, a centré en flèche pour Novillo dans la surface. Il a amorti la passe de la poitrine et a repris le ballon en demi-volée, battant encore une fois le portier à sa droite. Après un passage à Montréal, l’Impact sera de retour en Floride plus tard en février, à St. Petersburg. Les Montréalais feront face au Union de Philadelphie (16 février), aux Rowdies de Tampa Bay (20 février) et au D.C. United (23 février). L’équipe amorcera la saison régulière le 2 mars, à San Jose. L’Impact jouera son premier match à domicile le 13 avril, contre Columbus.