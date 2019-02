L’ex-chroniqueur sportif Guy Émond est décédé

L’ancien chroniqueur sportif québécois Guy Émond est mort en fin de nuit, mercredi, à l’âge de 77 ans. La nouvelle a d’abord été rapportée par LeJournal de Montréal, pour lequel M. Émond a travaillé pendant de nombreuses années. L’ex-chroniqueur souffrait de diabète depuis longtemps. Il a passé les dernières années de sa vie dans un centre d’hébergement de Joliette, dans Lanaudière. Au long de sa carrière qui a débuté au début des années 1960, Guy Émond s’est fait largement connaître au Québec, surtout pour ses chroniques et ses propos très colorés. En marge de son travail, Guy Émond a aussi été un chanteur de musique country et un joueur assidu de balle molle, ayant participé à une foule de matchs et de tournois servant à recueillir des fonds pour des organismes de charité.