Hayley Wickenheiser accède au Temple de la renommée de l’IIHF

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Zurich — Hayley Wickenheiser a été élue au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). La meilleure marqueuse de l’histoire canadienne fera partie d’une cuvée complétée par l’Américain Mike Modano, le Suédois Jorgen Jonsson et les Slovaques Zigmund Palffy et Miroslav Satan, a précisé l’IIHF mercredi. La cérémonie d’intronisation se déroulera le 26 mai. Wickenheiser, qui est âgée de 40 ans, a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques et sept autres au Championnat du monde pendant sa carrière de 23 ans avec l’équipe nationale. L’attaquante de Shaunavon, en Saskatchewan, domine toutes les joueuses canadiennes avec 168 buts et 211 mentions d’assistance en 276 rencontres.