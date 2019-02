Les Maple Leafs accordent 58 millions à Auston Matthews

Toronto — Les Maple Leafs de Toronto et leur centre étoile Auston Matthews ont convenu d’une prolongation de cinq ans qui rapportera en moyenne 11,634 millions $US par saison à l’Américain. L’ex-premier choix au total en est à sa troisième saison avec les Maple Leafs. Le patineur de 21 ans de l’Arizona a marqué 97 buts et ajouté 81 aides en 182 matchs de saison régulière. En 2018-2019, il s’est inscrit à la marque 23 fois en plus de se faire complice d’autant de buts en 38 rencontres. Celui qui a été nommé recrue par excellence du circuit à sa première campagne a représenté les Leafs au match des étoiles à ses trois saisons dans la LNH.