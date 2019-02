Les Schooners de l’Atlantique pourraient faire leur entrée dans la LCF à Moncton

Si tout se passe comme prévu, les Schooners de l’Atlantique se joindront à la Ligue canadienne de football en 2020 et lanceraient leurs activités à Moncton pendant que leur stade de Halifax serait construit.

Schooners Sports and Entertainment est le groupe qui tente d’obtenir une 10e franchise de la LCF pour l’implanter à Halifax. Mais le principal obstacle à son arrivée dans le circuit Ambrosie est la construction d’un stade adéquat. Anthony LeBlanc, l’un des trois partenaires du groupe, a indiqué mardi que les pourparlers se poursuivent avec la municipalité de la Nouvelle-Écosse pour un stade de 24 000 places à Shannon Park.

LeBlanc a ajouté que dans un monde idéal, les Schooners joueraient leur premier match en 2020. Ils disputeraient leurs matchs locaux au Stade de Moncton, au Nouveau-Brunswick, tandis que leur domicile permanent serait en construction.

Le Stade de Moncton compte 10 000 sièges, mais on peut porter ses capacités à 20 725 spectateurs à l’aide d’estrades temporaires.

Cet amphithéâtre est également le favori pour accueillir le match Touché Atlantique entre les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal, le 25 août prochain. Les autres villes intéressées sont Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Halifax n’a pas les infrastructures pour accueillir ce duel, selon LeBlanc.

Le groupe s’est imposé une date butoir — la fin du mois de juin — afin de déterminer s’il va ou non de l’avant avec ce projet.

« Nous voulons que ce projet se concrétise et avons décidé qu’à la fin juin, si ce n’était pas confirmé, nous allions abandonner, a dit LeBlanc. Il ne s’agit pas de mettre de la pression ou de faire des menaces. Cela fera deux ans que le projet a été mis sur pied et à un certain moment, nous devons nous demander si ce projet va aboutir ou non. […] Je pense que juin est l’échéancier. »

En octobre, le conseil municipal de Halifax a décidé d’étudier une proposition pour un stade de 24 000 places, un projet estimé de 170 à 190 millions. LeBlanc croit toutefois qu’un stade pourrait être construit pour 130 millions et que des améliorations pourraient être subséquemment apportées, un peu comme on l’a fait au BMO Field, à Toronto.

Le stade, domicile du Toronto FC et maintenant des Argos, a été construit au coût de 62,9 millions en 2007. Il a depuis subi deux phases de rénovations, aux coûts de 120 millions en 2015 et 150 millions en 2016.

« Nous croyons que nous pouvons réduire les coûts à environ 130 millions. Nous pourrions ensuite établir des marques à atteindre en ce qui a trait aux assistances, a expliqué LeBlanc. Nous tentons de réduire les risques pour tous ceux associés au projet. »

Cette nouvelle infrastructure sera plus qu’un stade de football, cependant. On parle davantage d’un projet se rapprochant de la Place TD d’Ottawa, qui fait partie d’un plan d’ensemble de développement du site.

Jusqu’à ce que le dossier du stade soit réglé, les Schooners ne procéderont à aucune embauche en ce qui concerne les opérations football. On croyait que le club allait nommer le mois dernier Eric Tillman vice-président aux opérations football à la suite de son départ des Tiger-Cats de Hamilton.

« C’est malheureux, car nous estimons accuser un retard du côté du recrutement, a souligné LeBlanc. Mais il ne serait pas juste d’embaucher des gens de cette envergure avant que nous ayons réglé le dossier du stade. »