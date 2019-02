Le Canadien défait les Oilers 4-3

Jonathan Drouin a permis au Canadien de sauver son week-end, alors que la formation montréalaise a arraché une victoire de 4-3 en prolongation aux Oilers d’Edmonton, dimanche.

Drouin a joué les héros après 58 secondes de jeu en période supplémentaire, touchant la cible grâce à un tir des poignets dans la partie supérieure du filet.

Max Domi a amassé un but et une aide, tandis que Shea Weber et Jesperi Kotkaniemi ont aussi marqué en temps réglementaire pour le Canadien (29-18-6), qui a évité de terminer le week-end du Super Bowl avec deux revers consécutifs.

Carey Price a effectué 21 arrêts, lui qui était de retour devant le filet après avoir cédé sa place à Antti Niemi la veille puisqu’il devait purger une suspension d’une partie pour ne pas être allé au match des étoiles.

Leon Draisaitl a réussi un doublé et Connor McDavid a aussi touché la cible pour les Oilers (23-24-5), qui ont encaissé un cinquième revers de suite (0-3-2). Mikko Koskinen a repoussé 23 tirs.

Le Canadien a bien amorcé la rencontre. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué au Tricolore lors du premier vingt, et Weber a ouvert le pointage en avantage numérique après seulement 2:23 de jeu.

Les Oilers ont toutefois été en mesure de rentrer au vestiaire dans une impasse de 1-1, après que Draisaitl eut inscrit son premier but du match à 9:44, soit deux secondes après la fin d’une punition à Domi.

Le no 13 du CH a relancé le Tricolore après 1:09 de jeu en deuxième, mais l’indiscipline des locaux a encore une fois ouvert la porte aux Oilers. McDavid et Draisaitl ont complété des séquences similaires en avantage numérique, tirant dans des filets ouverts après que Price eut accordé des retours.

Alors qu’il commençait à se faire tard pour le Canadien, Kotkaniemi a nivelé le pointage. Le Finlandais a tiré du revers dans le haut du filet, quelques instants après qu’il eut raté son tir en entrée de zone.

Drouin a finalement permis au Tricolore d’avoir le dernier mot.

Le Canadien a perdu les services de Paul Byron en milieu de deuxième période. À son deuxième match après avoir purgé une suspension de trois rencontres, Byron a semblé se blesser à l’épaule gauche quand il a encaissé une mise en échec de Matt Benning le long de la rampe.

Victor Mete a été plus chanceux. Le défenseur est resté étendu sur la patinoire en première période, après qu’il eut été projeté tête première contre la bande par Milan Lucic. Mete était de retour à son poste au début du deuxième vingt et il a complété le match.

Le Canadien disputera son prochain match mardi, quand les Ducks d’Anaheim seront de passage au Centre Bell.