Pourquoi les Québécois aiment-ils le Super Bowl?

Plus d’un million de Québécois seront devant leur écran dimanche soir pour assister au 53e Super Bowl, le plus américain des rendez-vous sportifs. Pour le football, bien sûr, mais surtout pour ne pas manquer un événement qui a de quoi plaire à tous, même à ceux qui ignorent qui est Tom Brady.

Pour Vincent Filteau, le Super Bowl, c’est en quelque sorte une histoire de famille. Et cette histoire, elle a débuté il y a 17 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, l’équipe qui affrontera les Rams de Los Angeles dimanche soir.

« Pour moi, le football, c’est une passion qui remonte à l’enfance », explique ce Québécois de 27 ans. Il se rappelle comme si c’était hier du Super Bowl disputé le 3 février 2002 entre ces mêmes Patriots et ces mêmes Rams. Ce soir-là, son père a repoussé le couvre-feu pour lui permettre de regarder la grande finale de la NFL jusqu’à la fin. Il a ainsi pu assister au triomphe de la Nouvelle-Angleterre, l’équipe préférée de son père et de son grand-père, et du quart-arrière vedette Tom Brady. « Ça a été un moment assez fort », se souvient-il.

Aujourd’hui, Vincent est toujours un partisan inconditionnel des Patriots et il espère de tout coeur que Brady pourra remporter son sixième Super Bowl… à 41 ans.

« Ce qui vient me chercher avec le Super Bowl et la NFL, c’est bien sûr la nature du sport comme telle, dit-il. Mais le football, c’est aussi un sport qui a une résonance très américaine. C’est une façon de comprendre notre américanité au Québec. »

Intérêt marqué

Dimanche soir, Vincent fera donc partie de ceux qui encourageront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sans doute l’une des équipes de la NFL qui divise le plus les Québécois : plusieurs y sont attachés en raison de sa proximité géographique et de ses impressionnants succès, mais plusieurs autres en ont assez de cette formation qui sera du Super Bowl pour une quatrième fois en cinq ans et qui a fréquemment été accusée de tricherie par le passé.

La grande finale attirera aussi les partisans québécois des Rams, plus discrets, ou simplement les adeptes de la NFL : selon un sondage Angus Reid publié l’été dernier, 51 % des Québécois préfèrent la NFL, alors que 32 % ont plutôt un penchant pour la Ligue canadienne de football (LCF). Selon ce coup de sonde, le Québec est d’ailleurs la province canadienne la plus attirée par la ligue de football américaine.

L’intérêt des Québécois pour la NFL se reflète aussi dans les paris sportifs enregistrés sur le site Mise-o-jeu de Loto-Québec. Les Super Bowl 2015, 2016, 2017 et 2018 se sont tous taillé une place parmi les cinq événements les plus populaires de l’histoire du site de paris sportifs au chapitre des ventes. « Seul le combat de boxe entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, en 2017, a devancé les Super Bowl en matière de ventes », explique le porte-parole de Loto-Québec Renaud Dugas.

Le football américain suscite l’enthousiasme des parieurs québécois même lorsqu’on le compare au hockey. Lors de la dernière présence des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires en 2017, leurs matchs rapportaient en moyenne 80 000 $, comparativement à 100 000 $ pour un match éliminatoire de la NFL cette année.

Photo: Photo fournie

Selon Laurent Turcot, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements de l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’intérêt des Québécois pour la NFL s’est développé au rythme de la médiatisation de la ligue.

« Il faut attendre les années 1980 et 1990, lorsqu’il y a une démocratisation des réseaux américains au Québec, pour que les Québécois commencent réellement à s’intéresser au Super Bowl », explique-t-il.

En s’invitant dans les foyers québécois, l’événement a d’abord séduit les amateurs de football, mais l’apparition de spectacles de la mi-temps mettant en vedette des artistes populaires a rapidement élargi sa portée.

« C’est devenu un événement de divertissement complet, affirme Matthieu Proulx, un ancien joueur des Alouettes de Montréal qui analyse désormais le football au Réseau des sports (RDS). Il y en a pour ceux qui aiment la musique, avec le spectacle de la mi-temps, il y en a pour ceux qui aiment l’humour, avec les publicités, et il y en a bien sûr pour ceux qui aiment le football. »

« Ma belle-mère fait un party avec des voisines au chalet pour le Super Bowl, alors qu’elles ne regardent pas un match de l’année, dit-il en riant. C’est un happening. Les gens aiment les grands événements. »

Publicités américaines

Les Québécois n’ont d’ailleurs plus à attendre le lendemain du match pour trouver un condensé des meilleures publicités du Super Bowl, pour lesquelles chaque annonceur aura dépensé plus de 5 millions de dollars américains.

Depuis 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) empêche les télédiffuseurs du pays de remplacer les publicités américaines par des annonces canadiennes.

Cela signifie que les Québécois qui écouteront le Super Bowl sur la chaîne américaine CBS pourront voir les publicités américaines pendant toute la durée du match. Au menu : Harrison Ford et Forest Whitaker qui testent des produits Amazon rejetés, les Backstreet Boys dans une annonce de Doritos et les incontournables chevaux Budweiser.

Et le match lui-même ? « Le thème de ce Super Bowl, c’est vraiment l’expérience contre la jeunesse », résume Matthieu Proulx. D’un côté, le quart Tom Brady et l’entraîneur Bill Belichick, deux habitués de la grande finale, et de l’autre, le jeune quart des Rams Jared Goff (24 ans) et le presque aussi jeune entraîneur Sean McVay (33 ans).

À son avis, c’est l’expérience qui l’emportera sur la jeunesse : « J’ai parié contre les Patriots la semaine dernière et je me suis dit : “C’est terminé, je ne vais plus jamais parier contre les Pats en matchs éliminatoires.” »

Vincent Filteau, lui, est plus prudent. « Je ne sais pas qui va gagner. Tout ce que je sais, c’est que ça va être un match serré. »

Le botté d’envoi est prévu à 18h30.