La LNH soulignera le Mois de l’histoire des Noirs pour la première fois, mettant l’accent en février sur la diversité raciale dans le sport dans le cadre de sa vaste campagne « Le hockey est pour tout le monde ».

La ligue et l’association des joueurs de la LNH ont annoncé cette initiative commune vendredi matin. Elle comprend une exposition itinérante consacrée à l’histoire des minorités dans le hockey depuis Willie O’Ree, qui a ouvert le chemin en 1958. L’exposition fera ses débuts au Madison Square Garden à New York samedi.

Dans le cadre de cette initiative, « Le hockey est pour tout le monde » se poursuivra tout au long de l’année. Le mois de mars sera le mois de l’égalité entre les sexes, et on prévoit d’ajouter la reconnaissance du patrimoine hispanique et des Premières Nations la saison prochaine.

Il y a environ 20 joueurs noirs présentement dans la LNH. Le vice-président directeur responsable de l’impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives, Kim Davis, a toutefois souligné qu’on note une forte représentation des minorités chez les jeunes.

« Je pense qu’un objectif comme celui-ci durant le Mois de l’histoire des Noirs aidera la cause des nombreux enfants de couleur qui pratiquent déjà notre sport, a déclaré Davis. Je pense que nous sous-estimons souvent le réservoir de talents déjà impliqué dans notre sport. »

Hockey USA n’a commencé que récemment à compiler des données sur l’origine ethnique des joueurs. Il faudra donc un certain temps avant de savoir si ce sport à prédominance blanche à son plus haut niveau gagne du terrain auprès des minorités. Davis a ajouté qu’un autre objectif est d’éduquer tous les amateurs sur la contribution des joueurs non blancs dans l’histoire du hockey.

O’Ree, qui travaille depuis 1996 en tant qu’ambassadeur de la diversité dans la LNH et directeur du développement de la jeunesse, se dit fier que la ligue célèbre l’histoire des Noirs et a constaté des progrès dans le nombre d’enfants issus de minorités pratiquant le hockey au cours des deux dernières décennies.

Le défenseur Seth Jones, des Blue Jackets de Columbus, l’un des nombreux joueurs noirs à faire l’objet d’une vidéo ce mois-ci, a déclaré : « Des discussions importantes et des points de vue seront partagés dans le cadre de la célébration du Mois de l’histoire des Noirs. »

Le défenseur P.K. Subban, des Predators de Nashville, l’attaquant Evander Kane, des Sharks de San Jose, et les membres du Temple de la renommée Grant Fuhr et Angela James figureront également parmi les invités.