L’écurie Sauber est rebaptisée Alfa Romeo Racing en vue de la saison 2019

Hinwil, Suisse — Dans la foulée de sa collaboration avec Sauber, la marque italienne Alfa Romeo sera l’unique nom identifiant les voitures de l’écurie de Formule 1 cette saison. Ce changement signifie que Kimi Raikkonen, champion du monde en 2007, et Antonio Giovinazzi piloteront pour l’équipe Alfa Romeo Racing en 2019. L’équipe s’appelait Alfa Romeo-Sauber lorsqu’elle s’est classée huitième au classement des constructeurs l’année dernière. Sauber a déclaré que « la collaboration à long terme […] a encore été étendue, la propriété et la gestion de Sauber restant inchangées et indépendantes ». Les pilotes Alfa Romeo ont remporté les deux premiers championnats de F1 — Giuseppe « Nino » Farina en 1950 et Juan Manuel Fangio en 1951 — et la marque a ensuite quitté la série après 1985 avant d’effectuer son retour avec Sauber.