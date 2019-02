Andrew Shaw retrouve ses coéquipiers à l’entraînement pour une première fois

L’attaquant Andrew Shaw était de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers pour une première fois depuis qu’il a subi une blessure au cou le 31 décembre, mais il devra patienter encore un peu avant de disputer un premier match.

Shaw n’a pas encore reçu le feu vert des médecins pour recevoir des mises en échec. L’entraîneur-chef Claude Julien a indiqué que Shaw devrait rater les matchs du week-end contre les Devils du New Jersey et les Oilers d’Edmonton.

« Nous suivons le protocole. Aujourd’hui, c’était un entraînement sans contact, nous verrons comment il se sent demain [vendredi], a dit Julien. Je vais attendre le feu vert des médecins pour qu’il recommence à s’entraîner avec contacts. Ensuite, il n’a pas joué depuis un mois et il va devoir retrouver la forme. »

« Il y a beaucoup de choses à surveiller et c’est difficile de cibler une date précise pour un retour. »

Âgé de 27 ans, Shaw s’était blessé en première période du match qui s’est soldé 3-2 en prolongation pour le Tricolore face aux Stars de Dallas, la veille du Nouvel An.

En raison de son historique de commotions cérébrales, le Canadien avait soumis Shaw au protocole de la LNH en matière de commotion cérébrale — même si l’équipe a finalement classifié sa blessure comme en étant une au cou.

Shaw s’est entraîné jeudi au sein d’un trio complété par Michael Chaput et Kenny Agostino lors du retour au travail du Canadien, à la suite de la pause du match des étoiles et de son congé obligatoire. Ses coéquipiers étaient contents de le retrouver à leurs côtés.

« Il en faut un qui nous agace ! Il n’y avait plus personne pour nous écoeurer, a dit Phillip Danault en rigolant au sujet du retour de Shaw. C’est amusant de le revoir dans le vestiaire et sur la glace. »

En 36 matchs cette saison, Shaw a inscrit 11 buts et 13 aides. Il connaissait de bons moments avant de tomber au combat, alors qu’il avait accumulé 22 points en 25 rencontres en évoluant surtout aux côtés de Max Domi et Jonathan Drouin.

Le CH dans le brouillard concernant Juulsen

Par ailleurs, Julien a été questionné sur l’état de santé du défenseur Noah Juulsen. Ce dernier a disputé seulement trois rencontres avec le Rocket de Laval depuis qu’il a été rétrogradé — la dernière le 27 décembre.

L’animateur Ron Fournier a déclaré la semaine dernière sur les ondes du 98,5 FM que la carrière du défenseur âgé de 21 ans pourrait être compromise en raison d’une blessure à un nerf du visage qui nuit à sa vision.

Juulsen avait été atteint par un tir le 19 novembre face aux Capitals de Washington. Il était revenu au jeu le 11 décembre et avait disputé quatre parties avec le Tricolore en portant une grille avant d’être renvoyé dans la Ligue américaine.

« Je n’ai pas assez de détails pour en dire plus, a affirmé Julien au sujet de l’état de santé de Juulsen. Et je ne veux pas donner de fausses informations non plus. »

Choix de premier tour du Canadien en 2015, 26e au total, Juulsen a récolté jusqu’ici deux buts et six aides en 44 rencontres au cours de sa carrière dans la LNH.