Antoine Vermette accroche ses patins

Photo: Ross D. Franklin Associated Press

Toronto — Antoine Vermette a annoncé jeudi sa retraite après 14 saisons dans la LNH. L’attaquant de Saint-Agapit a marqué 228 buts et récolté 287 mentions d’aide en 1046 rencontres en carrière dans le circuit Bettman. Il a aussi soulevé la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2014-2015. Le Québécois âgé de 36 ans avait la réputation d’être un joueur de centre fiable et polyvalent, des qualités qui lui ont permis de se hisser au 14e rang de l’histoire de la ligue au chapitre des mises en jeu remportées (56,6 %). Vermette fut sélectionné en deuxième ronde, 55e au total, par les Sénateurs d’Ottawa lors du repêchage de 2000. Il a porté l’uniforme des Sénateurs, des Blue Jackets de Columbus, des Coyotes de l’Arizona, des Blackhawks et des Ducks d’Anaheim au cours de sa carrière.