Vonn fait partie de l’équipe américaine qui sera aux Mondiaux de ski alpin

Lindsey Vonn fait partie de l’équipe américaine qui participera aux Championnats du monde de ski alpin, ouvrant ainsi la porte à un éventuel retour à la compétition — en dépit de ses douleurs aux genoux. Vonn et Mikaela Shiffrin sont les têtes d’affiche de l’équipe américaine aux Mondiaux qui commenceront la semaine prochaine à Are, en Suède. La skieuse âgée de 34 ans prévoyait initialement d’annoncer sa retraite en décembre. Mais la skieuse la plus décorée de l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin l’a reportée avant de songer à la prendre immédiatement après sa contre-performance en super-G en Italie plus tôt ce mois-ci, en raison d’une douleur aiguë aux deux genoux. Vonn a ensuite annoncé sur les réseaux sociaux que la douleur était attribuable à un problème nerveux. Vonn a raté les épreuves de la Coupe du monde en Allemagne le week-end dernier afin de se reposer. Shiffrin convoitera un quatrième titre mondial d’affilée en slalom féminin. Sa première victoire en Coupe du monde s’était produite en slalom à Are, en 2012. Alice Merryweather, Paula Moltzan, Nina O’Brien et Laurenne Ross compléteront l’équipe féminine. Du côté masculin, Travis Ganong, le conjoint de la skieuse québécoise Marie-Michèle Gagnon, Bryce Bennett, Ryan Cochran-Siegle, Tommy Ford, Ted Ligety, Brian McLaughlin et Steven Nyman représenteront les États-Unis.