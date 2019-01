Andreescu et Abanda représenteront le Canada en Fed Cup

Bianca Andreescu, Françoise Abanda, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski représenteront le Canada au premier tour de la Fed Cup contre les Pays-Bas à Bois-le-Duc, les 9 et 10 février, a révélé Tennis Canada mercredi. Andreescu, qui est âgée de 18 ans, tentera de poursuivre son excellent début de saison après avoir remporté son premier titre sur le circuit de la WTA à Newport Beach, en Californie. Dabrowski sera le pilier du double, après avoir conquis l’an dernier son deuxième titre majeur de double mixte aux Internationaux d’Australie et avoir atteint un sommet personnel en se hissant au septième rang mondial du double. Jumelée à Andreescu, la joueuse âgée de 26 ans a inscrit le point de la victoire lors de la rencontre d’avril dernier contre l’Ukraine. Arantxa Rus, Richel Hogenkamp, Bibiane Schoofs et Demi Schuurs seront les représentantes des Pays-Bas.