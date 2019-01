Andy Murray a été opéré à une hanche

Photo: Mark Schiefelbein Associated Press

Andy Murray a déclaré qu’il a subi un resurfaçage de la hanche et qu’on lui avait implanté une prothèse en métal. Le détenteur de trois titres du Grand Chelem a diffusé un message mardi sur Instagram dans lequel il précise qu’il est passé sous le bistouri lundi à Londres. Murray a déclaré qu’il se sentait « un peu mal en point et amoché ». Le message comprend deux photos — l’une d’entre elles le montre dans un lit d’hôpital, alors que l’autre montre une radiographie. Il a ressenti de la douleur chronique à une hanche pendant des années, et avait déjà subi une intervention chirurgicale en janvier 2018.