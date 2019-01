Deux ex-dépisteurs des Expos ont des liens particuliers avec le Super Bowl

Les Expos de Montréal seraient bien excités par le prochain Super Bowl. Ceux qui faisaient partie du personnel d’évaluation des joueurs de la défunte équipe des Majeures le sont encore après toutes ces années.

Disparue depuis près de 15 ans, l’équipe a des liens avec les deux quarts partants de la grande finale du football américain.

Les Expos ont transigé pour obtenir le père de Jared Goff, Jerry, il y a près de 30 ans. Goff a effectué ses débuts dans le Baseball majeur en 1990 et a disputé 55 rencontres à titre de receveur substitut cette année-là et en 1992.

Quelques années plus tard, les Expos ont repêché un autre receveur du nord de la Californie, faisant de Tom Brady un choix de 18e tour avant qu’il décide de se consacrer entièrement au football. « J’aurais pu ruiner toute l’histoire de la NFL, dit en riant l’ex-dépisteur des Expos John Hugues, en pensant à ce qui se serait produit si Brady avait choisi le baseball. J’adore quand il atteint le Super Bowl. »

John Hugues et un autre ex-dépisteur des Expos, Gary Hugues (aucun lien de parenté) sont plutôt excités par le match de dimanche, à Atlanta, quoiqu’un peu déchirés parce qu’ils sont liés aux deux quarts.

Gary Hugues a aidé les Expos à obtenir Jerry Goff des Mariners de Seattle. Il est aussi diplômé de l’école secondaire Serra, à San Mateo, en Californie, tout comme Brady. Tout le lie à ce Super Bowl, comme le lui a fait remarquer un collègue dépisteur pour les Red Sox de Boston. « C’est le Super Bowl Gary Hugues », lui a écrit Paul Toboni par texto.

Difficile de le contredire sur ce point. « Ça m’a bien fait rire. Et il a raison », a déclaré Gary Hugues, qui compte 52 années d’expérience.

Quand il a évalué Brady, il travaillait comme directeur du recrutement pour les Marlins de la Floride. Avant cela, il travaillait sur la côte ouest pour les Yankees de New York quand ils ont repêché Jerry Goff au 12e tour en 1984. Plus tard, quand Goff a été repêché au troisième tour par les Mariners en 1986, Gary Hugues était directeur du recrutement des Expos de Montréal. Il a vu Goff jouer au niveau AA avant de pousser les Expos à faire son acquisition.

John Hugues était quant à lui le dépisteur du nord de la Californie quand il a vendu Brady aux Expos. Il a également travaillé pour l’Université de la Californie comme entraîneur des lanceurs quand Jerry Goff faisait partie de sa formation.

Les liens sont encore plus profonds pour Gary Hugues, qui a été directeur sportif de l’école secondaire catholique Marin, où Goff a brillé.

« On dirait une histoire de famille en quelque sorte », illustre Gary Hugues.

Juste après avoir été repêché par les Expos, Brady a visité l’équipe au Candlestick Park lors d’une série face aux Giants de San Francisco. Il semblait bien à l’aise dans le vestiaire. « Il semblait y être à sa place », souligne John Hugues.

Ça ne l’a pas empêché d’accepter une bourse pour aller jouer au football à l’Université du Michigan.

Le reste fait partie de l’histoire. « Je pensais qu’il allait signer avec les Expos, pas qu’il allait devenir Tom Brady, laisse tomber Gary Hugues. Il avait un bon gabarit et était athlétique […], mais je ne savais pas qu’il était aussi bon au football. »