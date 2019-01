Andreescu a le dessus contre Bouchard à Newport Beach

Photo: Jae C. Hong Associated Press

Newport Beach — Bianca Andreescu a eu le dessus sur sa compatriote Eugenie Bouchard en quarts de finale du tournoi Challenger de Newport Beach. Andreescu, sixième tête de série, a profité de cinq bris de service pour se sauver avec une victoire de 6-2, 6-0 en moins de 54 minutes. Bouchard, classée troisième, a offert neuf balles de bris en tout à son adversaire, qui n’en a concédé — et sauvé — qu’une seule. Les deux joueuses ont connu un succès mitigé sur leurs premières balles de service — 57 % pour Andreescu contre 53 % pour Bouchard —, mais l’Ontarienne en a tiré le meilleur, remportant 78 % des échanges joués sur celles-ci, contre 54 % pour la Montréalaise. En demi-finales, la 106e raquette mondiale affrontera l’Allemande et deuxième tête de série Tatjana Maria. Cette dernière a défait l’Américaine Nicole Gibbs 6-1, 6-3. Les Américaines Jessica Pegula et Lauren Davis compléteront le carré d’as.