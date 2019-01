Bouchard passe en quarts de finale au Challenger de Newport Beach

Photo: Mark Schiefelbein Associated Press

Newport Beach — Eugenie Bouchard a prévalu 6-2 et 6-2 devant Jil Teichmann, jeudi, atteignant ainsi les quarts de finale au Challenger de Newport Beach. Classée 79e, l’athlète de Westmount a écarté sa rivale suisse en une heure. En quarts de finale, elle va se mesurer à l’Ontarienne Bianca Andreescu, qui a vaincu de la Tchèque Marie Bouzkova 6-1, 6-2. Sixième tête de série, Andreescu a avancé au tableau après 75 minutes contre sa rivale de 20 ans, classée neuvième. Andreescu a réalisé cinq bris de service et a aussi profité de sept doubles fautes de son adversaire. Du côté masculin, Brayden Schnur de Pickering, en Ontario, a eu raison de l’Américain Mackenzie McDonald, 6-2 et 6-4.