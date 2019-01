Le pilote Robert Wickens recommence à marcher

Los Angeles — Le pilote automobile canadien Robert Wickens, paraplégique depuis un terrible accident en août dernier, a fait ses premiers pas, aidé par un exosquelette, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée mardi sur son compte Twitter, Wickens se tient à un déambulateur et il est harnaché à un exosquelette, une structure robotique externe qui lui permet d’avancer. Aidé également par une personne non identifiée, il fait une dizaine de pas dans le couloir de ce qui ressemble à un hôpital. « C’était un grand jour, car pour la première fois, j’ai pu faire plus de trois pas sans m’écrouler de fatigue ! Ma jambe droite avance seule et ma gauche est aidée par l’exo-[squelette] », a-t-il écrit en légende de cette vidéo.