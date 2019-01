Kevin Gilmore devient président de l’Impact de Montréal

Les rumeurs qui avaient commencé à circuler lundi soir se sont confirmées avec la nomination de Kevin Gilmore à titre de président de l’Impact de Montréal.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi matin au stade Saputo, le propriétaire de l’équipe de la MLS, Joey Saputo, en a fait l’annonce.

Saputo, à qui Gilmore succède à la présidence, a expliqué que l’organisation montréalaise a besoin d’un « changement majeur » pour lui permettre de grandir, d’évoluer et de continuer de faire mieux.

Or, a-t-il ajouté, un tel changement commence à la tête de l’organisation avec un président complètement dédié et dévoué aux succès de l’Impact dans le quotidien.

« On a eu la chance de travailler ensemble sur un autre dossier et j’ai vu qu’il y avait une certaine synergie, et je me sentais très à l’aise à ce niveau-là. J’étais prêt à donner la relève à quelqu’un d’autre, c’était le bon moment pour le faire », a expliqué Saputo, pour expliquer le choix de son successeur et sa décision.

Kevin Gilmore n’est pas le dernier venu dans le domaine du sport à Montréal. Pendant cinq ans, entre 2011 et 2016, il a été associé au Canadien de Montréal à titre de vice-président exécutif et chef de l’exploitation.

Assis à la droite de Saputo, Gilmore a affirmé que le soccer professionnel, via la MLS, a clairement pris sa place parmi les grandes ligues professionnelles, et que les indices de croissance démontrent clairement que ce n’est que le début.

« Ceci est une période excitante et dynamique pour la ligue et pour le club, a aussi déclaré Gilmore. Ici, à Montréal, nous devons préparer et structurer cette organisation de façon à profiter pleinement de cette croissance. »