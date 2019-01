Martin St-Louis rejoint Columbus

Photo: Bruce Bennett Getty Images / AFP

Columbus — Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé que l’ex-attaquant Martin St-Louis avait rejoint leur équipe de direction à titre de conseiller spécial aux unités spécial. Celui qui a été admis au Temple de la renommée du hockey l’an dernier rejoindra ainsi l’entraîneur-chef John Tortorella, avec qui il a gagné la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en 2004. En 17 saisons dans la LNH avec les Flames de Calgary, le Lightning et les Rangers de New York, St-Louis a récolté 1033 points (391-642) en 1134 rencontres, en plus d’en ajouter 90 autres, dont 42 buts, en 107 matchs éliminatoires. Très efficace au sein des unités spéciales, St-Louis a inscrit 101 en avantage numérique et 29 à court d’un joueur.