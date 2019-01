Lindsey Vonn prête à accrocher ses skis

Photo: Tiziana Fabi Agence France-Presse

Cortina d’Ampezzo — Mikaela Shiffrin a remporté dimanche à Cortina d’Ampezzo sa 11e victoire de la saison, tandis que Lindsey Vonn est sortie de piste et a laissé entendre que son immense carrière avait peut-être pris fin dans les Dolomites. « C’est le maximum que mon corps peut supporter », a indiqué Vonn, qui espérait cette saison approcher le record absolu de victoires en Coupe du monde, détenu avec 86 par le Suédois Ingemar Stenmark. Shiffrin, victorieuse des trois Super G auxquels elle a participé cette saison, a devancé la skieuse du Liechtenstein Tina Weirather de 16/100e et l’Autrichienne Tamara Tippler de 18/100e pour remporter la course. Valérie Grenier de Mont-Tremblant a fini au pied du podium, quatrième, à 30/100e de Tippler.