Vingt-neuf joueurs au camp de l’Impact

Photo: David Zalubowski La Presse canadienne

Vingt-neuf joueurs, dont dix-huit membres de l’édition 2018, participeront au camp d’entraînement de l’Impact de Montréal qui se mettra en branle lundi dans la région de Sarasota/Bradenton, en Floride. Dans un communiqué publié dimanche, la direction de l’équipe a précisé que le camp réunira 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 13 milieux de terrain et 3 attaquants. Quatre nouveaux joueurs seront présents au camp, soit le défenseur Daniel Kinumbe, le milieu de terrain Clément Bayiha, l’ailier Harry Novillo et l’attaquant Maximiliano Urruti. La saison locale de l’Impact s’amorcera le 13 avril, au stade Saputo, contre le Columbus Crew SC.