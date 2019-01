L’Impact participera à un tournoi préparatoire en Floride, du 16 au 23 février

L’Impact participera au tournoi sur invitations Rowdies Suncoast pour une troisième année consécutive, a annoncé l’organisation montréalaise vendredi. Le Bleu-blanc-noir sera à St. Petersburg, en Floride, pour la deuxième partie de son camp préparatoire, et la compétition se déroulera officiellement du 16 au 23 février. Il affrontera d’abord le FC Cincinnati (MLS) et le Nashville SC (USL) sur la pelouse du Al Lang Stadium, avant de se mesurer à l’Union de Philadelphie, au D.C. United, ainsi qu’aux Rowdies de Tampa Bay (USL), le club organisateur de l’événement. L’équipe montréalaise amorcera ensuite sa saison contre les Earthquakes et jouera ses six premiers matchs sur la route.