Raonic et Shapovalov poursuivent leur route aux Internationaux d’Australie

Melbourne — Milos Raonic et Denis Shapovalov ont remporté leur match de deuxième tour jeudi aux Internationaux de tennis d’Australie, mais chez les dames, Eugenie Bouchard et Bianca Andreescu ont été éliminées. De plus, en double féminin, le tournoi de Gabriela Dabrowski a pris fin au premier tour. Après un long match de quatre heures qui s’est conclu par une victoire de 6-7 (4), 7-6 (6), 7-6 (11), 7-6 (5) contre le Suisse Stanislas Wawrinka, Raonic affrontera au troisième tour le Français Pierre-Hugues Herbert, 53e raquette mondiale. Pour sa part, après une victoire facile de 6-3, 7-6 (2), 6-3 contre le Japonais Taro Daniel, Shapovalov aura pour prochain adversaire Novak Djokovic, première tête de série.