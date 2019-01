Cinq bosseurs canadiens se qualifient pour les finales à Lake Placid

Lake Placid — Cinq bosseurs canadiens se sont qualifiés pour les finales à la Coupe du monde de ski acrobatique de Lake Placid jeudi. Mais à la surprise générale, la Québécoise Justine Dufour-Lapointe n’en fait pas partie. Maia Schwinghammer, de Saskatoon, fut la meilleure d’entre elles avec une sixième place, en vertu d’un pointage de 70,09 points. Elle sera accompagnée en finale par la Québécoise Chloé Dufour-Lapointe et la Britanno-Colombienne Sofiane Gagnon, respectivement 7e et 16e. Elles ont été rejointes par leurs collègues masculins Mikaël Kingsbury et Philippe Marquis. Le champion olympique en titre a continué sa domination, après avoir remporté trois médailles d’or en autant de compétitions de la Coupe du monde cette saison.