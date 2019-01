Tim Maypray, ancien joueur des Alouettes, meurt à l’âge de 30 ans

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Tim Maypray, un ailier espacé des Alouettes de Montréal qui a contribué à leur conquête de la Coupe Grey en 2010, a perdu la vie. Il était âgé de seulement 30 ans. L’Institut militaire de la Virginie (VMI), une école où Maypray a joué et agi plus tard à titre d’entraîneur adjoint, a annoncé que Maypray avait rendu l’âme, mardi. On ignore pour l’instant la cause du décès. Maypray, qui mesurait cinq pieds, neuf pouces et pesait 185 livres, a passé deux saisons avec les Alouettes (2010-2011), avant de se joindre au Rouge et Noir d’Ottawa en 2014. À son premier match en carrière dans la LCF, Maypray a effectué un retour de botté de placement raté de 125 verges pour un touché — un record pour la concession montréalaise —, contre les Roughriders de la Saskatchewan.