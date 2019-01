Walker est aussi détendu au sujet de Cooperstown qu’il l’était sur le terrain

Sur le terrain, Larry Walker était calme et décontracté. Le baseball était un jeu, pour lui. N’allez pas croire que son élection possible au Temple de la renommée du baseball le rend nerveux.

« Il n’y a rien de stressant là-dedans, car je ne me vois pas comme un membre du Temple de la renommée. De cette façon, la déception sera moindre si je ne suis pas admis, a-t-il déclaré à La Presse canadienne au cours d’une conversation téléphonique, mercredi. Par contre, je vois le pourcentage de votes que je recevais il y a quelques années et le genre de résultats que j’obtiendrai [mardi] et je me dis que c’est possible. Mais je ne m’en fais pas avec ça. »

Le baseballeur de Maple Ridge en Colombie-Britannique ne compte même pas passer la journée de mardi prochain, alors que seront divulgués les résultats du scrutin, près de son téléphone. « Nous aurons une première réunion ou un premier entraînement avec l’équipe nationale du Canada [il fait partie du personnel d’entraîneurs] à West Palm Beach en vue du tournoi de qualifications des Jeux panaméricains, qui aura lieu au Brésil. Je prendrai mes messages après. »

Michel Lajeunesse, qui a couvert les Expos pour La Presse canadienne pendant de nombreuses années, reconnaît bien le joueur qu’il a côtoyé à l’époque. « C’est exactement lui, ça. Il ne s’en faisait jamais sur le terrain, a indiqué celui qui a suivi les Expos de 1976 à 2004.

« Je me rappelle une série à St. Louis, alors que les Expos étaient toujours dans la course et qu’on lui avait demandé à quel point ces matchs étaient importants. Il nous avait interrompus pour nous rappeler que les 162 matchs avaient tous la même valeur. C’est de cette façon qu’il abordait chacune des rencontres. »

Walker ne sera assurément pas admis en 2019 alors qu’il en est à son avant-dernière année d’admissibilité. Mercredi, sur les 181 bulletins rendus publics et compilés par le Hall of Fame Tracker de Ryan Thibodeaux — soit quelque 44 % des bulletins distribués —, l’ex-voltigeur de droite des Expos avait obtenu 121 votes, soit 66,9 %.

Afin d’être élu, un joueur doit voir son nom inscrit sur 75 % des bulletins. Au cours des onze années au cours desquelles les scrutins ont été compilés, le score final des joueurs admissibles a toujours baissé de quelques points une fois les résultats officiels dévoilés.

Ce qui est encourageant, par contre, c’est que Walker a fait un bond prodigieux au cours des deux dernières années : après ne s’être retrouvé que sur 21,9 % des bulletins en 2017, le nom de Walker a été inscrit sur 144 bulletins, soit 34,1 %, l’an dernier. Parmi les votes compilés jusqu’ici, Walker a obtenu la faveur de 38 électeurs de plus.

Pourquoi a-t-il le vent dans les voiles depuis deux ans ? « Je pense qu’il faudrait demander à chacun de ceux qui ont un droit de vote pour savoir pourquoi, soudainement, ils ont décidé de voter pour moi. Je pense que c’est la seule façon d’avoir une réponse précise. »

Walker a conclu sa carrière de dix-sept saisons dans les Majeures avec des moyennes offensives de ,313/ ,400/ ,565, 2160 coups sûrs, 471 doubles, 383 circuits et 1311 points produits.

« Il n’y a pas de doute dans mon esprit que Walker appartient au Temple de la renommée, a ajouté Lajeunesse. De tous les voltigeurs de droite des Expos, Walker a été le meilleur. Et il y en a eu, des bons, comme Rusty Staub, Ken Singleton ou Vladimir Guerrero, qui a été élu au Temple l’an dernier.

« Guerrero avait sans aucun doute plus de talent que Walker, mais il n’a jamais appris à jouer au baseball. Il “garrochait” la balle partout pour montrer qu’il avait un bon bras. Mais techniquement, Walker lui était supérieur dans tout. »

Le résultat du scrutin sera connu le 22 janvier. Les nouveaux intronisés feront leur entrée à Cooperstown le 21 juillet prochain.