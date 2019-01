Paul Byron suspendu pour trois matchs pour son coup contre MacKenzie Weegar

L’attaquant du Canadien de Montréal Paul Byron est suspendu trois matchs pour son geste à l’endroit du défenseur des Panthers de la Floride MacKenzie Weegar. Byron a été sanctionné à la suite d’une audience téléphonique devant le Département de la sécurité des joueurs de la LNH mercredi. L’incident s’est produit en territoire des Panthers à 3 minutes 40 de la deuxième période. Byron a écopé d’une pénalité mineure pour assaut sur la séquence, et Weegar a été contraint de quitter la rencontre. Il n’est pas retourné sur la patinoire par la suite. Les patins de Byron ont quitté la glace et il a frappé la tête de Weegar de son épaule, alors que ce dernier n’était plus en possession de la rondelle. Byron a offert ses excuses à Weegar et assuré qu’il avait retenu la leçon.