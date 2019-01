L’apnée veut redevenir un sport olympique

C’était la Belle Époque. En 1900 à Paris, l’apnée était une épreuve olympique. Un siècle plus tard, la discipline présentée dans le film Le grand bleu veut replonger dans les Jeux en 2024, en misant sur ses performances extrêmes, son côté nature et ses images oniriques.

Il s’appelait Charles de Vendeville. En 1900, dans un bassin de 33 mètres aménagé sur la Seine, il a été sacré champion olympique dans une épreuve aquatique plutôt étonnante : faire un aller-retour le plus lentement possible sous l’eau, sans respirer. Il a mis 1 min 8 s.

Ce fut l’unique expérience de l’apnée aux JO. Depuis, la pratique a connu un essor considérable avec un boom phénoménal dans les années 1990 grâce à un film français, Le grand bleu (réalisé en 1988 par Luc Besson), qui retraçait la vie d’une légende de l’apnée, le Français Jacques Mayol, le premier de l’histoire à être descendu à 100 m de profondeur.

Même si les ondes de choc du Grand bleu se sont dissipées avec le temps, l’apnée ne cesse d’attirer. Son principe ? Descendre dans les profondeurs le long d’un câble, à une distance déterminée à l’avance puis remonter, le tout sans respirer. Une performance qui avoisine les 4 minutes quand il s’agit de descendre au-delà des 100 mètres.

« Aux Jeux, c’est celui qui va le plus vite, celui qui va le plus haut, celui qui va le plus loin. Il y a une histoire d’universalité là-dedans, et l’apnée, c’est celui qui va le plus profond. Ça entre dans cette logique, ça coule un peu de source. Donc ça mériterait qu’on laisse une place à l’apnée aux Jeux olympiques », explique à l’AFP Guillaume Néry, double champion du monde descendu à 126 m, et aujourd’hui auteur et acteur de courts métrages sous-marins qui obtiennent des millions de vues sur le Net.

Une occasion à saisir

La fédération internationale (la Confédération mondiale des activités subaquatiques, la CMAS), créée il y a 60 ans par un Français, le commandant Jacques-Yves Cousteau, a vu dans les Jeux à Paris en 2024 une occasion à saisir pour faire entrer l’apnée au programme olympique comme sport supplémentaire tant la discipline est liée à la France. La présidente, la Russe Anna Arzhanova, a rencontré le comité d’organisation fin novembre 2018.

« On a pleinement notre place aux Jeux. D’abord parce qu’on est très différents de ce qui se fait. Ensuite, sur notre planète, il y a plus de la moitié d’eau. C’est un sport extrême parce que les athlètes réalisent des performances fantastiques et incroyables. C’est un sport magnifique à regarder », argue la présidente.

En France, l’apnée, ce sont 25 000 à 30 000 personnes, selon le directeur technique national de la Fédération française, Richard Thomas.

« L’apnée prend une part de plus en plus importante. Elle prend du poids. En matière de coût, ça ne représente pas grand-chose, alors c’est un vrai levier, ça séduit. Aujourd’hui, c’est la discipline qui a du sens par rapport à l’aventure olympique », souligne Richard Thomas.

Et d’ajouter : « L’eau est un enjeu majeur du 3e millénaire, l’apnée a un message énorme à faire tourner autour de tout ça. »

Reste le point primordial : la sécurité. Personne n’a oublié l’accident qui a failli coûter la vie à Guillaume Néry en 2015 lors de Mondiaux. Alors qu’il visait 129 m, une erreur de câble l’a fait descendre à… 139 m !

Quelques doutes

« Cela révèle que, malgré tout, notre sport est encore très amateur. Je ne sais pas si on a vraiment la légitimité et l’organisation pour pouvoir prétendre à ce niveau olympique. Je le souhaite. Mais j’espère qu’on est prêts et, là-dessus, j’ai encore quelques doutes », confie Morgan Bourc’his, double champion du monde.

L’apnée manque aussi cruellement « d’une structuration internationale avec un vrai circuit », comme le déplore Richard Thomas. La discipline a peiné à s’organiser — en plus de la CMAS existe depuis 1992 l’Association internationale pour le développement de l’apnée (AIDA), qui organise ses propres championnats du monde.

Mais Alice Modolo, vice-championne du monde, veut y croire.

« Cela permettrait à l’apnée d’être reconnue comme sport de haut niveau. On est de véritables athlètes, on a une préparation physique générale, on doit faire fonctionner notre corps sans oxygène, et ça demande beaucoup d’entraînement, hors de l’eau, mais aussi en piscine, dans les salles de sport. C’est aussi de la méditation, du yoga pour acquérir une certaine souplesse, un certain relâchement », dit-elle.

Le comité d’organisation présentera au CIO fin mars une présélection de sports invités. Les heureux élus seront connus en décembre 2020.