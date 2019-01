L’ex-défenseur du Canadien Josh Gorges annonce sa retraite du hockey

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

L’ex-défenseur du Canadien Josh Gorges a annoncé sa retraite du hockey après 13 saisons dans la LNH, a confirmé lundi l’Association des joueurs de la LNH. Gorges, qui est originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a donc fini sa carrière avec 17 buts et 107 mentions d’aide en 783 rencontres dans la LNH. Il a également amassé 9 mentions d’assistance 68 rencontres éliminatoires, et il a participé à la série finale de l’Association Est à deux reprises — chaque fois avec le Canadien, en 2009-2010 et 2013-2014. Le défenseur a donc défié toutes les attentes en connaissant une longue carrière, en dépit du fait qu’il n’a jamais été repêché. « Même si c’est un jour triste, je suis extrêmement enthousiasmé par le prochain chapitre de ma vie et par la possibilité d’être de retour à la maison avec ma famille, a écrit Gorges sur son compte Instagram, sous une photo de lui et du gardien du Tricolore Carey Price. Il y a trop de gens à remercier ici, mais je serai toujours reconnaissant envers ceux d’entre vous qui m’ont aidé tout au long de mon cheminement et qui m’ont permis de réaliser mes rêves. »