Le CRTC permet à TVA d’acquérir les chaînes Évasion et Zeste

Ottawa — Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) permet au Groupe TVA d’agrandir son répertoire de chaînes spécialisées, avec l’acquisition d’Évasion et de Zeste. Dans une décision rendue lundi, le CRTC juge que la transaction « sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs à l’égard du système canadien de radiodiffusion, énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion ». Selon le CRTC, le groupe pourra faire « rayonner » ces chaînes et ainsi « favoriser la production d’émissions originales de langue française de qualité et la promotion du talent canadien ». Quant au facteur de la diversité des voix dans ce secteur, le CRTC estime que l’ajout de ces chaînes aux revenus modestes « ne changera pas de manière importante la position occupée par Québecor par rapport aux autres joueurs dans ce marché ».